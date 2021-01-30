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محافظات

وكيل «زراعة الوادي الجديد» يتفقد محصولي القمح والبطاطس بشرق العوينات

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 ص
زراعة الوادي الجديد
زراعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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قام المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، والمهندس أشرف صادق رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بموط ومسؤول منطقة شرق العوينات، اليوم السبت، بالمرور على الزراعات بمنطقة شرق العوينات، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وتفقد وكيل مديرية الزراعة، المزارع الخاصة بزراعات القمح والشعير والبطاطس والتي بلغت مساحتها 180317 ألف فدان.

وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بشرق العوينات 125135 فدانا حتى الآن، وهي أكبر المناطق إنتاجا، يليها محصول البطاطس على مساحة 49482 فدانا، والشعير على مساحة 5700 فدان.

ويعتبر مشروع شرق العوينات هو ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي في جنوب غرب مصر "بعد مشروع توشكى"، حيث يقع في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.

وشرق العوينات من أهم المناطق الاستثمارية في مصر وخاصة الوادي الجديد والتي تمتلك خزانا جوفيا ضخما يمكن استغلاله في حدود الأمان لمدة 100 عام وتتراوح نسبة الملوحة ما بين 200- 700 جزء مليون، ولذلك فهي ما بين الممتازة والجيدة جدًا للري.

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