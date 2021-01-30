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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. البابا تواضروس يرأس الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس الكلية الإكليريكية

السبت 30/يناير/2021 - 08:26 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد، بمرور 160 عاما على رحيل البابا كيرلس أبو الإصلاح.

ويرأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الاحتفال الذي تقيمه الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، بمناسبة مرور 160 عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور 60 عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.

وتشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستي القبطية ومجد الآباء"، وحيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد 31 يناير الجاري، بالقداس الإلهي، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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