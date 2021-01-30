رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

السبت 30/يناير/2021 - 08:25 ص
الدنمارك والسويد
الدنمارك والسويد
أ ش أ
طباعة
تقام غدا المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا، بين منتخبي الدنمارك حامل اللقب، والسويد، في مواجهة اسكندنافية تحدث لأول مرة في الدور النهائي للمونديال تحت عنوان لقاء أحفاد الفايكنج.

وتأهل منتخب الدنمارك، حامل اللقب، إلى المباراة النهائية على حساب منتخب إسبانيا بطل أوروبا في نصف النهائي، كما أطاح منتخب السويد بنظيره الفرنسي في المواجهة الثانية للمربع الذهبي.

ولم يسبق أن تقابل منتخبا السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، رغم أن كليهما بطل سابق.

وتأهل المنتخب الدنماركي، للمرة الخامسة في تاريخه لنهائي البطولة فالمرة الأولى كانت في نسخة 1967 على أرض السويد وخسر اللقب أمام التشيك، ثم صعد لنهائي نسخة 2011 وخسر أمام فرنسا، ثم تأهل لنهائي نسخة 2013 وخسر الرهان أمام إسبانيا.

وصعد منتخب الدنمارك لنهائي نسخة 2019، وفاز باللقب على حساب النرويج، ثم صعد للمرة الثانية على التوالي في النسخة الحالية، وحقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم مرة واحدة فقط وكان ذلك النسخة الأخيرة عام 2019 بينما حقق الوصافة أعوام 1967 و2011 و2013.

وتأهل منتخب السويد للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه، وبدأت حكايته مع النهائي في نسخة 1954 على أرضه وفاز باللقب على حساب ألمانيا، ثم صعد لنهائي نسخة 1958 وفاز باللقب على حساب التشيك.

وصعد المنتخب السويدي لنهائي نسخة 1964 وخسر اللقب أمام رومانيا، ثم صعد لنهائي نسخة 1990 وتوج على حساب روسيا، لكن جيل التسعينات الذهبي صعد لنهائي نسخة 1997 وخسر أمام روسيا، وصعد لنهائي نسخة 1999 وتوج باللقب على حساب روسيا.

وكان آخر تأهل لمنتخب السويد إلى نهائي المونديال عام 2001 وخسر أمام فرنسا قبل التأهل للمرة الثامنة إلى نهائي النسخة الحالية، بينما حصلت السويد على أخر بطولة عالم لها من أصل 4 عام 1999، على أرض مصر أيضا.

ويعد القاسم المشترك بين مشوار السويد والدنمارك في النسخة الحالية تخطيها عقبة مصر، فالسويد فازت على مصر في الدور التمهيدي وحصلت على صدارة ترتيب المجموعة السابعة، كما أن الدنمارك تخطت الفراعنة في ربع النهائي بعد التعادل (35-35)، واللجوء لرميات الترجيح.

ويسبق المباراة النهائية للمونديال، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا ومنتخب فرنسا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 6 ألقاب.

موضوعات متعلقة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

معيط: حوافز ضريبية جديدة تُشّجع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمى

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل: شباب الأكاديميين أدركوا أزمة المأزق النقدي

قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»

صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة