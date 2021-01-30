«الحدث العظيم» و«نحن وإثيوبيا.. إلى أين» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

سلط كبار كتاب الصحف الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات، أهمها النهضة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، كذا بيان وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس النواب حول أزمة سد النهضة.وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر إن الرئيس السيسي لم يتسلم مصر قوية ولا آمنة ولا مستقرة، ولكن دولة شـبه منهارة، تملأ الفوضى شوارعها، والاضطرابات والاحتجاجات دواوينهـا، وكـان أشد المتفائلين يراهن على استمرار الوضع ليس أقل من ١٥ إلى ٢٠ سنة.وأضاف جبر- في مقاله في صحيفة (أخبار اليوم) بعنوان (الحدث العظيم)- "كانت البلاد على شفا حرب أهلية لو اشتعلت لأتت على الأخضر واليابس، فى بلد تعداده ١٠٠ مليون مواطن، ولا يحتمل الهجرة مثل الـدول المنهارة، ولا يرضى شعبها بغير الحياة فى أرضها والمـوت فى ثراها.وأشار إلى الرئيس لم يستلم مصر متعافية، ولكن في كـل شـيء فيها آلام وأوجاع.. مرافق منهارة، ومياه وكهرباء وصرف صحى في أسوأ الحالات، وخدمات متدنية، والأكثر خطورة ضرب مؤسسات الدولة وأهمها الأمن، والحكم خارج أطر دولة القانون.وتابع أن ما حدث يشبه المعجزة انشقت الأرض عن مشروعات قومية عملاقة، غيرت شكل الحياة، ولم يجد أهــل الشر مخرجا، إلا ويبحثون عـن صغـائر للنيل من الأعمال الكبيرة، كأن يقولون إن الموارد يتم تبديدها فـى الطرق والكبارى على حساب المرضى والمستشفيات، فجاءت معجزة القضاء على فيروس سى - ً مثلا- خطوة غير مسبوقة لمواجهة مرض لعين أذل رقاب المصريين.. وهكذا يبحثون عن صغائر لتشويه الإنجازات وتصدر المشهد رجال أوفياء عاهدوا الله أن يفتدوا وطنهم بالأرواح، ويخوضوا حربا مقدسة لتطهير البلاد من الإرهاب.وأوضح أن الرئيس لم يقل كلمة إلا واحترمها، ولم يقطع وعدا إلا ونفذه، وصارت أوراق اعتماده لدى المصريين هــى الثقة والطمأنينة وهما أساس التفاؤل فى إنجاز المشروع التاريخي العظيم، بتطوير الريـف المصري، ووضعه على خريطة التنمية والبناء، جنبا إلى جنب المشروعات الأخرى الكثيرة التى يتم تنفيذها بطول البلاد وعرضها.وقال إن المصريين واثقون أنه بعد ثلاث سنوات، سينعم ٥٥ مليون مواطن يعـشيون فــى الريف، بحياة أخرى مختلفة تماما، فـيها المرافق والخدمات والطرق والشوارع والمدارس والأندية والمستشفيات، وكل شيء بما يليق بحياة أهل الريف الطيبين الريف المصرى فى انتظار الحدث العظيم، وعلى ثقة من الإنجاز فى المواعيد المحددة، لأن الرئيس الذى يضرب به المثل على مستوى العالم فـى سـرعـة الإنجاز، لديـه القدرة على إنجاز جديد يشبه المستحيل نستبشر ً خيرا، ونشيع بين الناس روح التفاؤل والأمل والتطلع إلى المستقبل، وكلما ُبنيت طوبة فوق أرض الوطن، انتزعت من أهل الشر.أما الكاتب الصحفي مرسى عطا الله فقال- في مقاله بعنوان (نحن وإثيوبيا.. إلى أين؟)، بصحيفة (الأهرام)- إن بكلمات قوية وعبارات واضحة حدد سامح شكرى وزير الخارجية أمام مجلس النواب أبعاد وحدود الموقف المصرى من مفاوضات سد النهضة إزاء ما تبديه إثيوبيا من تعنت، وقال شكرى فى بيانه: إن مصر لن تفرط فى حقوقها ولن تتهاون مع أى ضرر بمصالحها يمس مقدرات شعبها الذى ترتبط حياته بنهر النيل.وأضاف عطا الله إن "كل مواطن فى مصر استشعر فى كلمات سامح شكرى تعبيرا صادقا وصريحا عن مكنون النفوس ومخزون الصدور لدى عموم المصريين، لأن هذه الكلمات ليست صياغات دبلوماسية أو مجرد أفكار ورؤى سياسية وإنما هى حكم الحقيقة وحكم التاريخ، بل إنها أحكام القدر ولا تملك أى قوة على الأرض قدرة تغيير الطبيعة!".وتابع إن "فى هذا الإطار يمكن فهم وإدراك حرص وزير الخارجية على أن تتعامل مصر مع هذا الملف بكل صدق وشفافية فى إطار حرصها على إثيوبيا كدولة شقيقة رغم ما يبدو من مواقفها غياب التفسير المنطقى لتعنتها، ورغم كل الإشارات الواضحة التى صدرت عن مصر بأنها لا تريد أن تخوض معارك لا طائل من ورائها طالما أن أبواب ونوافذ التفاوض مازالت مفتوحة!".وأشار إلى أن بيان سامح شكرى أمام مجلس النواب وما ورد به بشأن أزمة سد النهضة كان بمثابة تأكيد جديد على أن مصر تريد مواصلة النقاش الهادئ والتفاوض المجدى دون غضب ودون انفعال ودون مزايدة ودون ابتزاز.وأضاف أن ذلك ليس مجرد استنتاج أو اجتهاد ذاتى فى قراءة المشهد على ضوء بيان وزير الخارجية وإنما ذلك ما استخلصته من اتساع مساحة الفهم الدولى لمرونة الموقف المصرى وبالذات فى أمريكا وأوروبا، حيث يتزايد الفهم لقدرة الصبر المصرى فى مواجهة المماطلة والتعنت غير المبرر من جانب إثيوبيا رغم أن الأمور بلغت حدا لا يحتمل الانتظار.وقال "يحسب لوزير الخارجية أنه صاغ بيانا سياسيا كان شعب مصر ممثلا فى نواب البرلمان فى أمس الحاجة لمعرفة كل أبعاد القضية على مختلف مسارات التفاوض، التى ذهبت مصر إليها احتراما للاتحاد الإفريقى وتجاوبها مع الوسيط الأمريكى، واستدعاء لمجلس الأمن لأول مرة بشأن نزاع حول مجرى مائى لكى تكون النقاط واضحة على كل الحروف".واختتم عطالله مقاله بأنه مهما كانت مواقف إثيوبيا فإن العنصر الحاكم هو تمسك مصر بكامل حقوقها، و"من ثم لا يخالجنى أدنى شك فى أن كل هذه المماطلات سوف تنتهى وتذوب كما تذوب الثلوج فوق قمم الجبال حين يتبدد الضباب وتشرق الشمس بأشعتها الدافئة".وقال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، إن عـبـارة مصر من الدول التى ينظر إليها العالم باندهاش فـى ظـل أزمــة كــورونـا التي قالها الرئيس السيسي خــلال افتتاحه السبت الماضى مشروعات قومية عملاقة فى بورسعيد، يجب أن نتوقف طويلا أمام هذه العبارة ونقرأ الواقع الذى نعيشه قبل وبعد كورونا، لنجد أن وتيرة العمل والبناء والتنمية لم تتغير على الإطلاق، حتى التأثيرات والتداعيات السلبية للجائحة لم يكن لنا يد فيها، بل فرضت وألقت بظلالها على جميع دول العالم مثل حركة التنقل والسفر والسياحة والطيران.وأضاف توفيق- في مقاله بصحيفة (الجمهورية)، بعنوان (احترام وإعجاب الدنيا بتجربة أم الدنيا)- أن الإعـجـاب العالمى بأاداء الـمصـرى خـلال أزمـة كـورونـا يكشف قوة الإرادة والتحدى التى تتمتع بها مصر وشعبها، ومـا تملكه مـن رؤيـة وتخطيط وأخذ بأساليب العلم، وهو ما يجسد أننا بصدد دولة مختلفة وحديثة ومتطورة.. لا تهزها رياح الجوائح.. ولا أمواج الأزمات العاتية.وأشار إلى أن القارئ للمشهد والصورة فى مصر يكتشف أنـنـا أمام دولة لا تكف ولا تتوقف عن النجاح والإنجازات والمؤشـرات القوية، فعلى مـدار الأيـام المتوالية يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس مشروعا قوميا واحدا، بل مـجـمـوعـات مــن المـشـروعـات العملاقة فـى كافة المـجـالات التى تسير نحو تنفيذ الرؤية المصرية في تحقيق الإصـلاح وعـلاج الأزمـات، وحــل المشاكل التى كانت مزمنة، وكان البعض فى العقود لا يـرى لها حـلـولا، فها مصر تمضى بثبات نحو تحقيق معدلات كبيرة على طريق الاكتفاء الذاتى في احتياجات شعبها.وقال إن ما تحقق فى مصر قبل كـورونا وما يتحقق خلال الجائحة هــو أمر جدير بـالإعجاب والتحية والتقـدير مـن قبل العالم المحايد والمـوضـوعـي، ولعل حرص الرئيس السيسى على النزول إلى مواقع العمل والبناء وافتتاح المشروعات القومية أو الجـولات التفقدية للاطمئنان عــلــى مـعـدلات العـمل فى المشـروعات القومية وتوجيهه الدائم للحفاظ على معدلات العمل والانـتهـاء مـن المشروعات في التوقيتات المحددة والمخططة سلفا وبمواصفات ومعايير عالمية هـى رسالة شديدة الارتباط بما قاله الرئيس السيسي بأن العالم ينظر إلى مـصـر بـانـدهـاش وإعـجاب في ظـل أزمة كورونا، ولعل زيارات وجـولات الرئيس التفقدية هى حجر الأسـاس فيما تحـقـق خلال أزمة كورونا.وأوضح أن مصر التى تجـابـه العـديـد مـن التحديات سواء تهديدات ومخاطر من إرهاب والعيش فى منطقة شديدة الاضطراب ومليئة بالصراعات وتحديات اقتصادية وتداعيات والمتغيرات، وأيضا كورونا، رغم ذلك تحـقـق النجاحات والإنجازات وتمتلك مقومات المستقبل الأفضل، فهى دولة جديرة بالاحترام والتقدير والإعجاب والتحية قيادة وشعبا وجيشا وشرطة.