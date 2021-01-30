«فاوتشى» يحذر من تحورات مقلقة قد تطرأ على فيروس كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء تلفزيوني، إن هناك تحورات مقلقة جديدة قد تطرأ على فيروس كورونا، مبديًا تخوفه من عدم التمكن من القضاء على هذا التحور.وتفاءل فاوتشي بنهاية فيروس كورونا في أبريل القادم في أمريكا، وقال إنه مع مرور الوقت سيتم توفير المزيد من اللقاحات، وسيتم تأمينها للجميع.وأضاف فاوتشي: "السلالات المتحورة المقلقة لم تحدث بعد، ونحن نعرف ما حدث في جنوب إفريقيا ولدينا القدرة على التجاوب معها باللقاح المناسب.ووفقا لفاوتشي، فإن فيروس كورونا يتحور بشكل كبير ولكن ليس كل تحور قادرا على أن يكون أسوأ، إلا أن بعض التحورات قد تجعل الفيروس أكثر شدة أو ربما لا تنفع معه اللقاحات".وأضاف: المشكلة أن يتحور الفيروس بشكل لا نستطيع القضاء عليه، لذا علينا أن نستبق الأمور ونتخلص من هذه الجائحة كي لا يكون هناك تكرار لها.يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 101.74 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و195،520.