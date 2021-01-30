الدكتور على جمعة ينعى أحد مريدى طريقته الصوفية: كان مسبحًا لله بالليل والنهار

نعى الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، الدكتور عادل العطار، أحد كبار مريدي الطريقة الصديقية الشاذلية التي يتزعمها «جمعة».وقالت الصفحة الرسمية لـ«جمعة» عبر «الفيس بوك»: «انتقل إلى رحمة الله التقي النقي صاحب الوجه البشوش الصوام القوام الدكتور عادل العطار».وتابعت: «كان رحمه الله عف اللسان مسبحًا لله آناء الليل وأطراف النهار، فاللهم ارحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك، وأرزق أهله الصبر والسلوان».