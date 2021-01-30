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القبلة

أول صورة للطفل المرشح لقيادة العشيرة المحمدية فى مصر

السبت 30/يناير/2021 - 07:47 ص
الطفل يوسف ولاء عصام
الطفل يوسف ولاء عصام الدين
كتب : عمرو رشدى
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نشر أتباع ومريدي العشيرة المحمدية الذراع الديني والدعوي للطريقة المحمدية الشاذلية صورة للطفل يوسف ولاء عصام الدين زكي إبراهيم، المرشح لقيادة العشيرة المحمدية الجديد، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث طالبوا بالترحيب بالشيخ الجديد والوقوف معه حتى يبلغ أشده وينهض بالطريقة وذلك من خلال أعداده دينيا وفكريا وتثقيفيًا.

ويحدث ذلك لأول مرة منذ الإعلان عن الدفع بالطفل يوسف ولاء لقيادة طريقة هي من أكبر الطرق الصوفية في مصر، بصفته أقرب الأقربين للشيخ المتوفي نور عصام زكي إبراهيم.

كانت قد كشفت مصادر بالطرق الصوفية عن ترحيب كبار رجال العشيرة المحمدية الصوفية بنسبة كبيرة على تنصيب الطفل يوسف ولاء عصام الدين زكي إبراهيم شيخًا للطريقة للمحمدية الشاذلي، على أن يكون الدكتور شيرين حلمي، رجل الأعمال الشهير ورئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية هو الوصي عليه.

وتابعت "المصادر": أنه نظرًا لأن الدكتور شيرين حلمي من أهم رجال العشيرة المحمدية ويتمتع بقبول وسمعة طيبة بين كافة الأوساط وليس لديه أي مطامع في الشيخة، وقد ارتضي بهذا الحل الكثير من أبناء العشيرة المحمدية لرأب الصدع وللحفاظ على الطريقة من الانهيار.

واقترح هذا الحل العديد من كبار حكماء الصوفية في مصر كحل وسط على أن يتعهد الدكتور شيرين بتوجيه وتعليم وتربية الشيخ يوسف تربية صوفية علمية متطورة حتى يبلغ أشده ويصبح شيخا بدون وصي عند بلوغه السن القانوني.

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