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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام تونسية: حركة النهضة تحاول السيطرة على مفاصل الدولة

السبت 30/يناير/2021 - 07:13 ص
حركة النهضة
حركة النهضة
أمينة ذكى
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كشفت وسائل إعلام محلية تونسية النقاب عن الدور الذي تقوم به حركة النهضة الموالية لجماعة الإخوان في تونس، ووفقًا لما نشرته المجلة الأسبوعية «الأنوار» التونسية، فإن النهضة أنشأت لها ما يشبه جهاز سري.

وأفادت المجلة الأسبوعية «الأنوار»، بأن لديها وثائق تكشف كيف تحاول النهضة السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، وذلك عن طريق وثائق أفرجت وزارة الداخلية التونسية منذ نحو عامين عنها خلال تحقيقها عن النهضة.

ووفقًا للمجلة التونسية، فقد أطلق اسم «الغرفة السوداء» على الوثائق التي أثبتت تورط النهضة في محاولة تقسيم الشعب التونسي، وذلك عن طريق إنشاء جهاز استخباراتي داخل الدولة التونسية يتألف من 21 ألف عنصر أدمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعًا في مصالح حساسة مع مكاتب الضبط المركزي لسائر الوزارات والمؤسسات العمومية.

وكان لطفي بن جدو، وزير الداخلية الأسبق، قد اعترف أن النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4000 مكالمة في نفس الوقت، وعادةً ما تنتقل على متن سيارات مغلقة، وفقًا للتحقيقات.

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