قنابل زُرعت الليلة السابقة.. تطورات جديدة فى أحداث الكونجرس

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي، أمس الجمعة،عن تطورات جديدة في أحداث الكابيتول الأخيرة التي قام بها أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووفقًا لمكتب التحقيقات، يعتقد المحققين أن قنبلتين أنبويتين تم اكتشافهما بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي، في واشنطن، كانتا قد زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في السادس من يناير، وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالية، فقد تم زرع القنابل، بين الساعة 7:30 مساء و8:30 مساء في 5 يناير، فيما تم اكتشاف القنابل في اليوم التالي، بينما كان الكونجرس يستعد للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن.