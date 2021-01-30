السلالة الجديدة لكورونا تتوغل فى تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الأتراك المصابين بسلالة كورونا الجديدة ارتفع إلى 128 مصابًا في 17 ولاية تركية.وأكد قوجة، على ضرورة الحذر من خطر السلالات المتحورة من فيروس كورونا، وأضاف أن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا في أوروبا مؤخرًا، هو تلك السلالات المتحورة من الفيروس القاتل.وأشار قوجة إلى أن التحور الحاصل في فيروس كورونا لا يؤثر حاليًا على مشاريع اللقاح، إلا أن الطفرات الجديدة قد تولد صعوبات عليها، مؤكدًا على أن الكمامة والتباعد الاجتماعي ما زالا من أفتك الأسلحة في مواجهة الفيروس، وأن التحكم بعدد المصابين ممكن من خلال إدراك قيمة ذلك والتحرك بحذر والابتعاد عن الأوساط المزدحمة.