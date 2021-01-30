مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
السبت 30/يناير/2021 - 06:56 ص
وكالاتطباعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية التعاملات.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار620.74 نقطة، أو 2.0%، ليصل إلى 29982.62 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 73.14نقطة، أو 1.9%،ليصل إلى 3714.32 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 266.46 نقطة، أو 2.0%،ليصل إلى 13070.69 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار620.74 نقطة، أو 2.0%، ليصل إلى 29982.62 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 73.14نقطة، أو 1.9%،ليصل إلى 3714.32 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 266.46 نقطة، أو 2.0%،ليصل إلى 13070.69 نقطة.