جونسون يعرب لزعيمة الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ حيال احتمال تقييد صادرات اللقاحات

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن قلقه البالغ بعد تعليق بروكسل جزئيًا بندًا من اتفاق بريكست يتعلق بايرلندا الشمالية قد يُقيّد صادرات اللقاح إليها.وأجرى جونسون محادثة هاتفية مع فون دير لايين، أعرب فيها عن قلقه البالغ حول التأثير المحتمل للخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم حول صادرات اللقاح، وفقًا لداونينج ستريت، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».ووفق نظام مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي يمكن تعليق البنود في اتفاق بريكست التي تسمح للسلع بالتدفق عبر الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.كما اتصل الوزير البريطاني مايكل جوف بنائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيكوفيتش لـ«الإعراب عن قلق بريطانيا لعدم تبلغها اشهارات من الاتحاد الاوروبي حول أفعاله»، وفق الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء.وأضاف المتحدث، أن بريطانيا تدرس بحذر خطواتها المقبلة.وتسمح المادة المتعلقة بايرلندا الشمالية في اتفاق بريكست للبضائع بالتدفق بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا دون الحاجة إلى تفتيش جمركي.لكن هناك بندًا تحت المادة 16 من البروتوكول تسمح للطرفين بتعليق البند بشكل أحادي لبضائع معينة إذا أدى الاتفاق إلى صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر.وقامت بروكسل بتفعيل هذه المادة في إطار نظام مراقبة صادرات اللقاحات المُنتَجَة في مصانع دول الاتحاد الأوروبي وفي بعض الحالات حظرها، وسط خلاف مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بشأن الإمدادات.وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، على «تويتر»: «الحكومة تعمل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة».