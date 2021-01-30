رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يعرب لزعيمة الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ حيال احتمال تقييد صادرات اللقاحات

السبت 30/يناير/2021 - 06:53 ص
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن قلقه البالغ بعد تعليق بروكسل جزئيًا بندًا من اتفاق بريكست يتعلق بايرلندا الشمالية قد يُقيّد صادرات اللقاح إليها.

وأجرى جونسون محادثة هاتفية مع فون دير لايين، أعرب فيها عن قلقه البالغ حول التأثير المحتمل للخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم حول صادرات اللقاح، وفقًا لداونينج ستريت، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

ووفق نظام مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي يمكن تعليق البنود في اتفاق بريكست التي تسمح للسلع بالتدفق عبر الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

كما اتصل الوزير البريطاني مايكل جوف بنائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيكوفيتش لـ«الإعراب عن قلق بريطانيا لعدم تبلغها اشهارات من الاتحاد الاوروبي حول أفعاله»، وفق الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف المتحدث، أن بريطانيا تدرس بحذر خطواتها المقبلة.

وتسمح المادة المتعلقة بايرلندا الشمالية في اتفاق بريكست للبضائع بالتدفق بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا دون الحاجة إلى تفتيش جمركي.

لكن هناك بندًا تحت المادة 16 من البروتوكول تسمح للطرفين بتعليق البند بشكل أحادي لبضائع معينة إذا أدى الاتفاق إلى صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر.

وقامت بروكسل بتفعيل هذه المادة في إطار نظام مراقبة صادرات اللقاحات المُنتَجَة في مصانع دول الاتحاد الأوروبي وفي بعض الحالات حظرها، وسط خلاف مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بشأن الإمدادات.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، على «تويتر»: «الحكومة تعمل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة».

موضوعات متعلقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

أول رد من مدير مستشفى المنشاوي بعد الاعتداء عليه بـ«مياه نار»

حقيقة هجوم 120 شخصا بالأسلحة الثقيلة على مزرعة بالجيزة

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 فى مصر

الإسماعيلى يتعاقد مع 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»

صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة

تحت الطبع.. «بحث فى فكر إدوارد سعيد» للكاتب أحمد راسم