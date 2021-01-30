الاتحاد الأوروبى: لم نقم بتفعيل بند طارئ فى اتفاقية خروج بريطانيا من التكتل

قالت المفوضية الأوروبية إنها لم تقم بتفعيل بند طارئ في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية الحساسة مع القيود الجديدة على صادرات اللقاح، لكنها تقوم حاليا "بضبط" تفاصيل اللائحة.وحسبما افادت وكالة أنباء " تاس"قالت المفوضية في بيان مكتوب إن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "ستضمن عدم تأثر بروتوكول أيرلنداأيرلندا الشمالية. المفوضية لم تفعل البند الوقائي".وأثارت القيود الجديدة على صادرات لقاح فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي القلق في بلفاست ودبلن ولندن نظرا لأنها قد تمنع الصادرات إلى أيرلندا الشمالية.وفي مقابل الحفاظ على بلفاست متوافقة مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، تحافظ الاتفاقية على تدفق البضائع بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية لتجنب انشاء حدود مادية "صلبة".