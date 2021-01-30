كاتالونيا: الانتخابات الإقليميّة ستجرى فى 14 فبراير رغم الجائحة

تُجرى الانتخابات الإقليميّة في كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا في 14 فبراير بعدما أبطل القضاء الجمعة مرسومًا للحكومة الإقليميّة قضى بتأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي إلى نهاية مايو بسبب الجائحة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت السلطات الإقليميّة قرّرت منتصف يناير، بالاتّفاق مع معظم أطياف المعارضة، تأجيل هذه الانتخابات إلى 30 مايو بسبب الأزمة الصحّية، إذ تُواجه إسبانيا حاليًا موجة ثالثة من كوفيد-19.لكنّ القضاء قرّر بعد تلقّيه استئنافًا، إلغاء المرسوم الحكومي، وبالتالي الإبقاء على الانتخابات في 14 فبراير.ومع ذلك، أشارت محكمة العدل العليا في كاتالونيا إلى أنّها ستُعيد النظر في المسألة وتتّخذ قرارها النهائي في موعد أقصاه 8 فبراير، أي قبل ستّة أيّام من موعد الاقتراع.وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات، أطلقت مختلف الأحزاب السياسية حملاتها يوم الخميس.