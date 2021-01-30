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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ويكلي بليتز»: بايدن يحاول إصلاح ما أفسده أوباما في سوريا

السبت 30/يناير/2021 - 06:33 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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قال سمير زيدان محلل أول سابق في مجال مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية في موقع ويكلي بليتز، إن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول إصلاح ما أفسدته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في سوريا، كما تحاول وقف الحرب الأهلية هناك.

ووفقا للموقع، فإن بعض المحللين يأملون ألا تعود السياسة الأمريكية في سوريا إلى ما كانت عليه عندما كان أوباما في منصبه لاسيما مع تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية.

ووفقا للموقع، فإن فشل سياسة أوباما تجاه سوريا لم يفد أحدا ولم يخدم مصلحة الولايات المتحدة، بينما دفع الشعب السوري الثمن الأكبر لهذه المأساة، حيث نجح تنظيم دعش في السيطرة على مفاصل الدولة السورية، والأسوأ من ذلك، سمحت تركيا بتدفق الإرهابيين من أوروبا إلى سوريا.

وتابع الموقع، من المتوقع أن تلعب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا أكثر فاعلية في محاولة تخفيف معاناة اللاجئين السوريين المنتشرين في الأردن ولبنان وتركيا، مع وجود بلينكن على رأس وزارة الخارجية، قد ترغب الولايات المتحدة في تقليص نفوذ إيران وروسيا.

ومع ذلك، نظرًا لأن الولايات المتحدة تواجه تحديات لإبقاء وباء كورونا تحت السيطرة وإعادة بناء التحالفات مع بعض أعضاء الناتو، فإن الرئيس بايدن سيرغب في معالجة البرنامج النووي الإيراني.

وتابع الموقع: في بداية الحرب الأهلية السورية، لم يستطع أوباما أن يعرف أن محاولته الاعتماد على جماعة الإخوان المسلمين لإحداث التغيير في المنطقة ستنتهي بخيبة أمل، ولكن الآن، تنتشر المرارة من خيبة الأمل هذه على نطاق واسع في إدارة بايدن، حيث لعب العديد من أعضائها دورًا حاسمًا في التسبب في هذا الفشل.

ومن المتوقع أيضًا أن يعمل المسؤولون الأمريكيون على الأرجح مع حلفاء أوروبيين آخرين لمنح الدبلوماسية دورًا مهمًا.

أخيرًا، كجزء من رفع القيود المفروضة على اللاجئين السوريين الذين يلتمسون اللجوء بموجب برنامج اللجوء السياسي، من المتوقع أن تسمح إدارة بايدن لمزيد من السوريين بالاستقرار داخل الولايات المتحدة.

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