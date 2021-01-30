بالأرقام.. كيف دعم ترامب الإخوان؟

- دعم ترامب للجماعات الموالية للإخوان ماليا



- "كير" لها النصيب الأكبر من الأموال الأمريكية



كشف الخبير الأمريكي سام ويستروب، في تقرير لمنتدى الشرق الأوسط، كيف دعمت الإدارة الأمريكية السابقة تحت قيادة دونالد ترامب جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.ووفقا لـ"ويستروب"، فقد كانت السنوات الأربع الماضية مربحة للغاية للجماعة في أمريكا، وعلى الرغم من خطاب الرئيس السابق وتعهداته بشأن موضوع "الإسلام السياسي" فقد تم في الواقع توزيع المزيد من الأموال الفيدرالية على المنظمات الإسلامية المحلية التي تشرف عليها جماعة الأخوان أكثر من أي إدارة سابقة.وفقا لويستروب، فقد قدمت حكومة ترامب الفيدرالية ما يقرب من ثلاثة أضعاف الأموال النقدية للمنظمات الإسلامية الأمريكية سنويًا كما فعلت في عهد أوباما.ووفقًا لبيانات الحكومة الفيدرالية الخاصة، فقد تم منح 63.5 مليون دولار من الأموال الفيدرالية للجماعات الإسلامية المحلية منذ عام 2009، حيث ذهب 37.6 مليون دولار منها إلى الجماعات التي تتمتع بدرجة معينة من نفوذ الاسلام السياسي أو التي تتعاون مع جماعة الإخوان، وفي غضون أربع سنوات فقط، كانت إدارة ترامب مسؤولة عن أكثر من 26 مليون دولار من هذا المبلغ الإجمالي. بعبارة أخرى، عملت أمريكا في عهد ترامب كدولة راعية رائدة للإسلام السياسي.وتابع ويستروب: "لقد تم تقديم أكثر من مليون دولار من هذا المبلغ في عام 2020 في إطار خطط المنح والقروض الخاصة بإدارة ترامب، وكان من بين المستفيدين، المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي، والذي كان مرتبطًا سابقًا بـ SIMI (منظمة إرهابية محظورة في الهند)؛ بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية المرتبطة بحركة حركة طالبان، مثل جمعية بيت المال في تكساس".وبعد تحليل دقيق لكل متلقي للأموال الفيدرالية، وجد منتدى الشرق الأوسط أن غالبية واضحة من جميع الأموال الفيدرالية التي تم توزيعها على المنظمات الإسلامية ذهبت إلى المنظمات المرتبطة بالإسلاميين أو التي يسيطر عليها الإسلاميون أو الجماعة.وكشف المنتدى أن أكبر منحة منحت لمنظمة إسلامية محلية في ظل رئاسة ترامب كانت 8.8 مليون دولار تم توزيعها على الذراع الخيرية للدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA)، والتي تعتبر من أذرع الإخوان في أمريكا، كما تلقى فرعين من الجمعية الإسلامية الأمريكية، ما مجموعه 220 ألف دولار من دافعي الضرائب، وهي الجمعية صنفتها النيابة الفيدرالية على أنها "الذراع العلنية لجماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة"، وقد صنفتها الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 كمنظمة إرهابية.في عام 2019، تلقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" التابع لجماعة الإخوان 100،000 دولار من وزارة الأمن الداخلي كجزء من 4.5 مليون دولار "برنامج أمني غير ربحي"، فيما تم إدراج مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على القائمة السوداء من قبل وزارة العدل في عام 2009 فيما يواصل مسؤولو مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الترويج للخطاب العنيف المعادي لأمريكا، كما تلقى مسجد فرجينيا البارز، دار الهجرة، 100،000 دولار من وزارة الأمن الداخلي لترامب بموجب نفس البرنامج الأمني، رغم تمتع المسجد بتاريخ طويل بارتباطه مع السلفيين، كما أن أشهر خريجي المسجد هو إمامه السابق أنور العولقي، الذي أصبح زعيم القاعدة، وحصل مسجد آخر، وهو المركز الإسلامي في مقاطعة باسيك، على منحة فيدرالية تزيد قيمتها عن 31 ألف دولار في عام 2017، على الرغم من حقيقة أن إمامه "محمد القطناني" متهم من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بالتورط مع جماعة ارهابية.من عام 2017 إلى 2018، منحت وزارة الزراعة ما يقرب من 800 ألف دولار للمعهد الإسلامي للمعرفة، وهو مسجد أسسه تلميذ لرجل دين بارز في حزب الله، ويدير فعاليات تمدح آية الله الخميني الإيراني.وبين عامي 2017 و2020، قدمت وزارة الزراعة أيضًا أكثر من عشرين منحة من خلال مثل هذه البرامج، بلغ مجموعها 9.7 مليون دولار، إلى المركز الإسلامي في ديترويت، وهو مسجد له تاريخ طويل في منح منصات لبعض رجال الدين السلفيين الأكثر تشددًا في أمريكا.كما تلقت الجمعية الإسلامية لمدينة كانساس الكبرى في ولاية ميسوري ما يقرب من 900 ألف دولار في ظل إدارة ترامب، على الرغم من تاريخها الطويل كمركز رئيسي للنشاط المتطرف، كما تلقت الجمعية الإسلامية لمدينة كانساس الكبرى، مبلغ إضافي قدره 330 ألف دولار، رغم أنه من بين الداعمين للجمعية الاسلامية في كانساس "محمد سلطان" الذي سُجن في مصر من 2013 إلى 2015 لتورطه مع نظام مرسي المتطرف، كما تلقت مدرسة أخرى الأموال الأمريكية وهي أكاديمية مفتاح العلوم في نيو جيرسي،حيث تلقت أكثر من 68000 دولار.ووفقا لويستروب فقد قدمت إدارة ترامب أكثر من 400 منحة (إلى جانب عقدين وقروض) بقيمة 39 مليون دولار إلى أكثر من 260 منظمة إسلامية، فيما وصل ثلثي هذا المبلغ 26 مليون دولار إلى خزائن المنظمات الإسلامية التي تدعم جماعات التطرف والاخوا، وهو أمر لم يتخلف عن ما فعله باراك أوباما،فعلى مدى ثماني سنوات، أنفق ما مجموعه 24.4 مليون دولار فقط على المنظمات الإسلامية الأمريكية.- تمويل مالي كبير للإغاثة الإسلاميةوتابع ويستروب: "لقد تلقت فروع منظمة الإغاثة الإسلامية من 2018 إلى 2019، أكثر من 1.1 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، كما تم تقديم هذه المنح على الرغم من قيام الحلفاء الأوروبيين بخفض كبير في تمويل المنظمة، لارتباطها بالإخوان المسلمين وودعمها الجماعات الإرهابية".وتابع المنتدى: "لقد أصبح التطرف في الإغاثة الإسلامية راسخًا، ففي ديسمبر 2020، نشرت نفس وزارة الخارجية التي سلمت الكثير من أموال دافعي الضرائب بيانًا يشير إلى دور المؤسسة في نشر الإرهاب والتطرف".وتابع "ويستروب": "لم تتوقف إدارة ترامب عند إنفاق الأموال فقط على الجماعات الإسلامية، لكنها قامت أيضا باحتضان واستضافة مسؤولين من بعض الجماعات الإسلامية المذكورة أعلاه بما في ذلك منظمة الإغاثة الإسلامية، وفي الواقع، قبل ستة أشهر فقط، نشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) مقطعي فيديو يشيدان بعمل وشراكة كل من الإغاثة الإسلامية والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA)".