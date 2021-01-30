مقتل خمسة فى تحطم هليكوبتر عسكرية كوبية

قالت الحكومة الكوبية إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في المنطقة الشرقية الجبلية بالبلاد ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم خمسة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ذكر الجيش في بيان مقتضب أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من إقليم هولجن بشرق البلاد في رحلة قصيرة إلى إقليم جوانتانامو مضيفا أن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق.