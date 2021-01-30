علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

كشف الدكتور الكسندر شارانداك، أخصائي طب وجراحة القلب، عن احتشاء عضلة القلب البطني، الذي يمكن الخلط بين أعراضه وأمراض الجهاز الهضمي.وحسبما افاد موقع " ديلي ميل" قال الأخصائي موضحا، في هذه الحالة يتضرر الجدار السفلي للقلب، الذي يلامس الحجاب الحاجز. فإذا تطور النخر في هذه المنطقة، أي حدث احتشاء عضلة القلب، فتظهر عند المريض أعراض مشابهة لأمراض المعدة.ووفقا له، "هذه المعلومات ليست منزلية، بل معلومات طبية، لا يعرفها الكثير من الأطباء".ويذكر أن الطبيبة البريطانية ألكا باتيل، أعلنت في وقت سابق، أن الغثيان هو أحد الأعراض غير النمطية لاحتشاء عضلة القلب، موضحة ذلك بـ "منع" تدفق الدم إلى القلب أثناء النوبة القلبية.