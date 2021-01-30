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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث بايدن الخاص لإيران تحت نيران انتقادات الصقور

السبت 30/يناير/2021 - 04:36 ص
روبرت مالي
روبرت مالي
وكالات
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رغم أن تعيينه لا يزال حديث العهد، إلا أن المبعوث الأميركي الجديد لإيران روبرت مالي، أحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لم يسلم من سيل انتقادات صقور اليمين المحافظ الذين يتهمون الديبلوماسي بالتساهل مع بلد عدو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنّ حلّ "أزمة نوويّة متصاعدة" يُمثّل "أولويّة قصوى" في بداية ولاية الرئيس جو بايدن.

واعتبر أنّ طهران تقترب "أكثر فأكثر" من الحصول على القنبلة النووية نتيجة لسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا إنّ من الضروري قبل كلّ شيء تقييد البرنامج النووي الإيراني عبر "إعادة وضع معايير وقيود معيّنة" تحرّرت منها إيران ردًا على العقوبات التي فرضها ترامب.

وهاجم سوليفان السلطات الإيرانيّة، قائلًا إنّ "سلوكهم غير المسؤول ودعمهم للإرهاب في المنطقة لم يتضاءل بل تسارع في بعض الأحيان"، متعهّدًا بمواجهة "التهديدات الكبيرة" التي تُشكّلها إيران.

وأكدت واشنطن تسمية روبرت مالي صديق طفولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس مجموعة الأزمات الدولية، "مبعوثًا خاصًا لإيران".

وأعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن مالي "يضفي إلى هذا المنصب نجاحاته السابقة في المفاوضات حول القيود على البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا أن "وزير الخارجية لديه الثقة بأنه وإلى جانب فريقه، سيتمكن (مالي) من التوصل إلى هذه النتيجة مرةً أخرى".

وعمل مالي مستشارا في البيت الأبيض وكان أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق الهادف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية والذي أبرِم في عهد باراك أوباما.

لكنّ ترامب سحب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الذي كانت كل من روسيا وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة أطرافًا فيه أيضًا. واعتبره ترامب غير كاف لردع أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط ولا للحدّ من أنشطتها النووية.

وأكد بلينكن هذا الأسبوع نية بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، شرط أن تجدد إيران الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق والتي بدأت بالتخلي عنها ردًا على عقوبات إدارة ترامب.

ويبدو أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي ستكون صعبة إذ إن إيران تريد في المقابل أن تقوم واشنطن بالخطوة الأولى عبر رفع العقوبات.

وحتى قبل تسميته رسميًا، حظي اسم روبرت مالي بترحيب العديد من الخبراء والدبلوماسيين.

لكن، وفي انعكاس للانقسام العميق في الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة والعوائق التي ستظهر أمام الثلاثي بايدن-بلينكن-مالي في محاولتهم الوفاء بوعدهم العودة إلى الاتفاق دون إشعال النقاش السياسي، أثار اختيار مالي غضب أوساط الصقور من اليمين المحافظ.

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