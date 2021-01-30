البنتاجون: تحليق الطائرات الصينية فوق بحر الصين الجنوبى لم يشكل أى خطر

أعلنت قيادة منطقة المحيط الهادئ للقوات المسلحة الأمريكية أن تحليقات الطائرات الحربية الصينية فوق سفن البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، لم تشكل أي خطر على السفن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت القيادة في بيان لها، إن المجموعة الضاربة من القوات الأمريكية التي تضم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تابعت عن كثب كافة أنشطة القوات البحرية والجوية الصينية.وأكدت أن تلك الأنشطة "لم تشكل خطرا على سفن القوات البحرية الأمريكية ولا على طائراتها أو البحارة".وأشارت مع ذلك إلى أن تلك التصرفات تعتبر نموذجا للتصرفات "العدوانية والمزعزة للاستقرار" من قبل الصين.وبحسب مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الطائرات الصينية لم تقترب من السفن الأمريكية أكثر من 250 ميلا بحريا.وكانت مجموعة من السفن الحربية الأمريكية قد دخلت مياه بحر الصين الجنوبي قبل عدة أيام على خلفية التوترات بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.وقالت الولايات المتحدة إن سفنها تنفذ "مهام روتينية لضمان حرية الملاحة" في المنطقة.