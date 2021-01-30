رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: تحليق الطائرات الصينية فوق بحر الصين الجنوبى لم يشكل أى خطر

السبت 30/يناير/2021 - 04:20 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
طباعة
أعلنت قيادة منطقة المحيط الهادئ للقوات المسلحة الأمريكية أن تحليقات الطائرات الحربية الصينية فوق سفن البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، لم تشكل أي خطر على السفن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت القيادة في بيان لها، إن المجموعة الضاربة من القوات الأمريكية التي تضم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تابعت عن كثب كافة أنشطة القوات البحرية والجوية الصينية.

وأكدت أن تلك الأنشطة "لم تشكل خطرا على سفن القوات البحرية الأمريكية ولا على طائراتها أو البحارة".

وأشارت مع ذلك إلى أن تلك التصرفات تعتبر نموذجا للتصرفات "العدوانية والمزعزة للاستقرار" من قبل الصين.

وبحسب مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الطائرات الصينية لم تقترب من السفن الأمريكية أكثر من 250 ميلا بحريا.

وكانت مجموعة من السفن الحربية الأمريكية قد دخلت مياه بحر الصين الجنوبي قبل عدة أيام على خلفية التوترات بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقالت الولايات المتحدة إن سفنها تنفذ "مهام روتينية لضمان حرية الملاحة" في المنطقة.

موضوعات متعلقة

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 فى مصر

الإسماعيلى يتعاقد مع 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»

صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة

تحت الطبع.. «بحث فى فكر إدوارد سعيد» للكاتب أحمد راسم