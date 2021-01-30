الرئيس الإيطالى يجرى مباحثات نهائية لتشكيل حكومة جديدة

أجرى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مفاوضات صعبة ونهائية لتشكيل حكومة جديدة للبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت حركة الخمسة نجوم وأحزاب كتلة يمين الوسط التي كانت مشاركة في الحكومة حتى وقت قريب ضيوفا على الرئيس في مكتبه.وبين هذه الأحزاب حزب إخوة إيطاليا (فراتيللي ديتاليا) برئاسة جيورجيا ميلوني، و"حزب الرابطة" اليميني الذي يرأسه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، و"فورزا إيطاليا" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.وأوضح ممثلو حركة الخمسة نجوم بعد المحادثات أنهم لا يريدون الاستمرار إلا مع جوزيبي كونتي كرئيس للوزراء، بينما طالبت أطراف أخرى بتحالفات مختلفة.وقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته من منصبه يوم الثلاثاء.وفقد رئيس الوزراء أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ عندما انسحب شريكه الأصغر حزب "إيطاليا فيفا" (تحيا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي من ائتلافه بسبب خلاف حول أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.