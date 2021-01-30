سيد الوكيل: شباب الأكاديميين أدركوا أزمة المأزق النقدي

ثمة مقولات شائعة تشير إلى أزمة وفجوة بين المنجز الإبداعي والمنجز النقدي، هناك مايشير إلى فجوة شاسعة بين النقد والإبداع في العديد من مجالات الكتابة، وصل الأمر إلى اتهام الحركة النقدية بالعجز وصولا إلى الموت.عن الحركة النقدية الأدبية في مصر، وتاريخها يقول الناقد والكاتب الروائي سيد الوكيل " نشير إلى الستينيات باعتبارها أزهى عصور النقد، هذه حقيقة على مستوى الحضور، لأن الناقد الأكاديمي لم يكن منعزلا عن الشارع الثقافي، بل كان جزءا منه، فتجدهم على المقاهي ولندوات، والندوات التي كانت مفتوحة للعامة، بخلاف حفلات التوقيع، والصالونات الخاصة، المنتشرة هذه الأيام، كانوا عادة من اليساريين المؤمنين بأفكار اشتراكية وضد الطبقية. وفي المقابل كانت نظريات النقد مقتصرة على الواقعية بشقيها النقدي والاشتراكي فكانت مهمتهم سهلة. فأنتجوا لغة بسيطة ومصطلحات دارجة يعرفها الجميع. فحقق لهم قدرا كبيرا من التواصل مع القراء والكتاب. ونتيجة لذلك ظهرت فئة أخرى من النقاد غير الأكاديميين، أمثال رجاء النقاش وإبراهيم فتحي ومحمود أمين العالم وغيرهم كثر. وهذا أعطى الفرصة للمبدعين ليشاركوا في المشهد النقدي، من أبرزهم يحيى حقي الذي كتب فجر القصة المصرية والتي مازالت مرجعا مهما.ويضيف الوكيل: "في الثمانينيات انقلب الهرم تماما. فمن ناحية ظهرت اتجاهات عديدة في الإبداع غير الواقعية وقضاياها الشهيرة. ومن ناحية أخرى فقد تعقدت نظريات النقد وأخذت اتجاهات عديدة بنيوية وتفكيكية، وأسلوبية، وظاهراتية، وسميولجيا، وحجاج ونحو نصي...إلخ. أصبحت تخصصات دقيقة موزعة بين أفراد لا تمثل ظاهرة. ومن ثم أفضت إلى تنافسية بينهم، وأنتجت خطابا نقديا نخبويا، لا يفهمه غير المتخصصين، ولا يمكن للقراء والكتاب التواصل معه، بما عمق من عزلة الأكاديميين، كما عمق إحساسهم باحتكار المعرفة، ولم يسمحوا لغير الأكاديميين بالتجاور معهم، بعكس ما كان يحدث في الستينيات.ويوضح سيد الوكيل " مرة أخرى انقلب الهرم مع ثورة التكنولوجيا، فمن ناحية الإبداع، لم يعد هناك تيار أو اتجاه أدبي من أي نوع، فعلى الفضاء الافتراضي يستطيع كل شخص أن يكتب بطريقته ويروج لنفسه، وسيجد قراء ومعجبين ومتابعين وألتراس، هذا فضلا عن بدعة البست سيللر، وكثرة الجوائز.. كل هذه أدوات بديلة للنقد، مشبعة للمبدعين الجدد، فردود الأفعال أسرع وأكثر إثارة على الفضاء الإلكتروني، كونها انطباعية ومتداولة ومفهومة بين القارئ والمبدع. وهكذا فالمبدع الآن لم يعد في حاجة إلى الناقد بعد أن عرف الطريق إلى القارئ مباشرة. ومن قلب هذا الفضاء، يظهر نقاد جدد. يملكون قدرا من الموثوقية المعرفية، معارف جديدة متعدد تضاهي وقد تزيد عن تلك التي حصل عليها الأكاديميون، ولا سيما المنشغلين بالترقيات والوظائف في المؤسسات الثقافية والعلمية، ولجان التحكيم في الجوائز، ولجان المجلس الأعلى للثقافة فاكتفوا بها عن متابعة المشهد الأدبي.ويختم سيد الوكيل "هناك فئة من الأكاديميين الشباب أدركوا هذا المأزق النقدي، يشتغلون على أنفسهم، وأكثر تفاعلا مع المشهد الأدبي بكل أطيافه الجديدة. لهذا لست متشائما بموت النقد كما يشاع، فعندما يكون النقد نوعا من الإبداع، سيصبح طاقة جمالية، قادرة على التجدد والتفاعل مع كل المستجدات التي باتت سريعة ومتلاحقة.