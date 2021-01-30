تونس.. منع سفر عدد من المسؤولين

قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس منع سفر المدير العام الحالي للديوان الوطني للزيت أحمد السماوي وعدد من المسؤولين، بسبب تجاوزات تم ارتكابها عندما كان واليا على منوبة.وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن قرار حظر السفر جاء إثر أن وجهت له النيابة العمومية تهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره" والرشوة.وصرح بأنه تم حظر السفر أيضا على المعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة ومواطن.وأضاف الدالي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي أذنت بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص متهمين بينهم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت والمعتمد الأول في ولاية منوبة والكاتب العام الحالي لولاية منوبة ومعتمد منوبة الحالي ومسؤول أمني بالجهة.