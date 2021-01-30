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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم واشنطن يهاجم مستشفـى «أوفرليك»

السبت 30/يناير/2021 - 05:51 ص
جاي إنسلي
جاي إنسلي
وكالات
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هاجم حاكم ولاية واشنطن الأمريكية جاي إنسلي مستشفى "أوفرليك" بعد وضع 110 من المانحين الأثرياء الرئيسيين للمستشفى في مقدمة متلقي لقاح كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أغلق المستشفى تسجيل الحصول على اللقاح عبر الاتصال المباشر على الأشخاص ومن خلال المواعيد عبر الإنترنت بحجة عطل في النظام.

وقال إنسلي في مؤتمر صحفي: "من غير المقبول أن يعطي المستشفى الأفضلية لقائمة المانحين فقط، وأطالب بضرورة توزيع اللقاح بشكل عادل للجميع".

وأشار إلى أهمية إثبات الأهلية بموجب متطلبات ولاية واشنطن الحالية للتطعيم للأشخاص المستحقين للقاح، بغض النظر عن هويتهم أو كيفية ارتباطهم بنا.

وقال إنسلي إن أكبر عائق أمام توزيع اللقاح على نطاق واسع في ولاية واشنطن هو الإمداد، فحتى يوم الخميس تلقى 6.2 بالمائة من سكان الولاية جرعتهم الأولى، فيما تلقى 1.2 في المائة فقط جرعتين من اللقاح.

وأقر الدكتور مايكل مارش الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى بأن المستشفى ارتكب خطأ من خلال تضمين مجموعة فرعية من المتبرعين، وعدم اعتماد استراتيجية أوسع لملء هذه التعيينات، واعتذر عما حدث.

وأكد أن المتبرعين سيطلب منهم إثبات أنهم مؤهلون للحصول على اللقاح بموجب إرشادات الدولة.

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