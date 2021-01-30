رئيس وزراء بريطانيا يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيسة المفوضية الأوروبية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا برئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بعد ما يبدو أن المفوضية قامت بتفعيل بند طوارئ في اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بفرض قيود جديدة على صادرات اللقاحات، حسبما أعلن المتحدث باسم جونسون.وحسبما أفادت وكالة انباء " فرانس برس" قال متحدث باسم داونينج ستريت "لقد أعرب عن قلقه العميق بشأن التأثير المحتمل للخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم على صادرات اللقاحات".ولم تقدم المفوضية الأوروبية حتى الان ردا رسميا وسط حالة من الارتباك إزاء محتويات القواعد الخاصة بالسجل الجديد للتحكم في الصادرات الأوروبية، وما إذا كان قد تم بالفعل تفعيل المادة 16 من بروتوكول ايرلندا الشمالية.