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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المراكز الأمريكية: توزيع 49.2 جرعة من لقاح كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 07:04 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 49.2 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا أعطت منها 27.9 مليون جرعة حتى صباح الجمعة.

وأضافت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر-بيونتيك وموديرنا.

وكانت المراكز الأمريكية وزعت حتى صباح الخميس 48.3 مليون جرعة أعطت منها أكثر من 26 مليونا.

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