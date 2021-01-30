رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السعودى: سنتحاور مع أمريكا وأوروبا حول أنشطة إيران النووية

السبت 30/يناير/2021 - 05:15 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن بلاده ستتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية حول التحديات التي تواجهها ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي"، مشيرا إلى أن المملكة "على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معا".

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال مشاركته في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيا بعنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية"، حول سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط، إن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن"، مشيرا إلى "أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار ويضعون ذلك بعين الاعتبار"، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الوزير بن فرحان:" نتطلع لأن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم"، مؤكدا أن "هذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك".

وأكد خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا، أن المملكة تدرك جيدًا بأن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد وزير الخارجية السعودي "على أن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها"، وقال: "رأينا عام 2020 أنه لولا عملنا سوية فإننا لن نتمكن من مواجهة التحديات العالمية معا"، مؤكدا أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.

وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها تغير المناخ، مؤكدا أن المملكة ستستمر في العمل مع شركائهاالدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.

موضوعات متعلقة

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

الأهلي يصل مطار الدوحة.. والبعثة تخضع لمسحة طبية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 فى مصر

الإسماعيلى يتعاقد مع 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية

ألمانيا.. مسنة تقع ضحية حيلة «المكالمة الصادمة» وتخسر 300 ألف يورو

بذور الشيا.. توفر خيارات صحية للعناصر الغذائية وتطوير كبسولات دوائية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»

صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة

تحت الطبع.. «بحث فى فكر إدوارد سعيد» للكاتب أحمد راسم

«فرح الرقص» ورشة تعبير حركى بجزويت الإسكندرية