قريبًا.. صدور كتاب «خطوة باتساع الأزرق» للروائى وليد علاء الدين

قريبا يصدر كتاب "خطوة باتساع الأزرق" للكاتب الروائي والصحفي وليد علاء الدين، حيث يُعد أحد الكتب المعدودة في الكتابات المتعلقة بأدب الرحلات.وعن تفاصيل الكتاب، قال الكاتب الصحفي والروائي وليد علاء الدين: "الرحلة التي يضمها الكتاب كانت رحلتي الأولى إلى الجزائر، سنة 2005 كنت ضمن وفد إعلامي سافر من أبوظبي، لحضور وتغطية حفل توزيع جوائز ابن بطوطة والندوة السنوية التي ينظمها المركز العربي للأدب الجغرافي، ارتياد الآفاق، الذي يرعاه الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي".وأضاف "علاء الدين"، في تصريح لـ"الدستور": "الزيارات الأولى تشبه الأحلام، كل الأشياء جديدة بالنسبة للغريب في زيارته الأولى، كل الأشياء تحفز مكامن الدهشة وتداعب مخيلة المقارنة بمشاهداته السابقة، كل تفصيلة يمكن أن تتحول إلى قصة، وكل جولة بالشوارع يمكن أن تتحول إلى رواية، وكل جلسة على مقهى تصلح قصيدة".ويلفت وليد علاء الدين إلى ان "الجولة في شوارع الجزائر العاصمة، التي لم تكن مخاوفها قد هدأت بعد منذ خروجها القريب من العشرية السوداء الدامية، بعد أن نشر القتلة باسم الدين الرعبَ والفزعَ في كل شارع وفي كل بيت، كان الجميع يحذروننا من التجول في الشوارع، أو زيارة المناطق الشعبية أو الجلوس على المقاهي أو المحلات".ويواصل حديثه: "تُغلق الحياة أبوابها قبيل الغروب، فاحذر لن تتوقف لك سيارة أجرة، ولن يستقبلك محل، إذا كان من الضروري أن تغادر الفندق، فأخبرنا لننظم لك، واحرص على أن تعود مبكرًا.. هكذا كانت توصيات الجميع، من المنظمين الرسميين للندوة، وحتى من الزملاء الجزائريين من الباحثين والباحثات الذين تعرفنا عليهم في الأيام الأولى، ولكننا –زوجتي وأنا وبصحبتنا أحمد الذي لم يكمل عامه الأول- كان رهانُنا على الناس، فغادرنا الفندق بعربة الطفل وقررنا الخوض في وسط العاصمة، في جولة مفتوحة بلا خطة وبلا عتاد وبلا إخطار للمنظمين، سلمنا أنفسنا للشوارع والمحلات والمتاحف، نداري مشاعر القلق والخوف عن بعضنا بالحكايات ومراقبة الشوارع والحياة، نطمئن أنفسنا بأن الرهان على الناس ناجح كلما هشّ في وجوهنا بائع، أو استوقفتنا امرأة لتقبل الصغير في عربته وتبشرنا بأنه مستقبله سعيد، يحمل حظه بين عينيه. أو تتوقف لنا سيارة أجرة صاحبها طيب وحكاء يحب المصريين الفراعنة والجزائرين الأمازيغ".وتابع: "قضينا الأيام كلها تقريبًا نتجول في الشوارع، ونستمع كل يوم إلى التحذيرات نفسها من الأصدقاء الذين يستقبلوننا في الفندق مندهشين من جرأتنا، حيث نعود في كل ليلة محملين بكميات مذهلة من المشاعر والأحاسيس والانطباعات، والحكايات الصغيرة عن الناس والمباني والشوراع والتماثيل، والمحلات والبضائع.. تفاصيل حية ساخنة، ربما اكتسبت حيويتها من اختلاطها بهذا القدر الكبير من القلق والخوف والحذر الذي بثه الأصدقاء في نفوسنا، ولكننا -حين كنا نراجع الأمر كل ليلة- لم نكن نجد للخوف محلًا على أرض الواقع، إلا أن عشر سنوات من القتل والترويع والغدر كفيلة بأن تزرع الخوف في حجارة الشوارع قبل الناس".ويختم وليد علاء الدين: "آنذاك، شجعني الشاعر السوري نوري الجراح المشرف على المركز العربي للأدب الجغرافي، وهو صاحب رحلة فريدة من نوعها في الجزائر، إذ زارها في عز أزمتها وكتب عنها رحلة طويلة منحها اسم "الفردوس الدامي"... شجعني على تحويل مشاهداتنا وانطباعاتنا إلى كتاب يوميات. ولأن عادتي أثناء السفر أن أدون ملاحظات وخواطر يومية، فقد بدا ألمر هينًّا فقررت تحويلها إلى كتاب، وهو ما نتحدث عنه الآن "خطوة باتساع الأزرق" الذي أصدرته دار السويدي في أبوظبي بالتعاون مع المكتبة الوطنية بالجزائر، وتصدر طبعته الثانية قريبًا".