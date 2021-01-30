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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تمدد العمل بإجراء مؤقت يتيح لآلاف السوريين البقاء فى أمريكا

السبت 30/يناير/2021 - 04:29 ص
المواطنين السوريّين
المواطنين السوريّين
وكالات
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مدّدت الولايات المتحدة العمل بإجراء موقّت يسمح لآلاف السوريّين الذين تشهد بلادهم حربًا، بأن يبقوا على الأراضي الأمريكيّة رغم انتهاء تأشيراتهم.

و"حالة الحماية الموقّتة (تي بي إس) التي مدّدها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ديفيد بيكوسكي" تسمح لنحو 6700 سوري كانوا سيُضطرّون إلى المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتّى سبتمبر 2022.

كما سمحت الولايات المتحدة لـ1800 سوري إضافي بأن يُقدّموا طلبات للحصول على هذه الوضعيّة.

وقال بيكوسكي إنّ الحرب "تمنع المواطنين السوريّين من العودة بأمان" إلى بلادهم.

واعتبر أنّ "الحرب الأهليّة السوريّة تُواصل تسليط الضوء على الاستهداف المتعمّد للمدنيّين واستخدام الأسلحة الكيميائيّة والأطفال الجنود" وأوجدت حالةً من "انعدام الأمن الغذائي" و"محدوديّة الوصول إلى الماء والرعاية الطبية".

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