العثور على كتيبات لصنع القنابل فى منزل أحد مقتحمى الكابيتول

أعلن محققون أمريكيون أن أفراد أجهزة الأمن عثروا على تعليمات حول كيفية صنع القنابل في منزل أحد عناصر جماعة "Proud Boys" المتطرفة الخاضع للتحقيق في قضية اقتحام الكابيتول.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" اعتبر المحققون أن دومينيك بيزولا "يشكل خطرا جديا" على المجتمع وقد يحاول الفرار من العدالة، مما يقتضي حبسه على ذمة التحقيق.وتم اعتقال بيزولا في نيويورك أثناء التحقيقات في اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للكابيتول في يوم إقرار نتائج الانتخابات، وذلك بعد رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.ووجهت لبيزولا تهمتا تدمير ممتلكات حكومية وعرقلة إجراءات رسمية، فيما قد يواجه مزيدا من التهم.وتقول مواد التحقيق إن بيزولا كان بين المهاجمين الأولين الذين دخلوا مبنى الكابيتول، وأنه كسر نافذة المبنى ليمكّن المحتجين الآخرين من الدخول وأثناء الاقتحام، دخل قاعة مجلس الشيوخ ودخن سيجارا فيها.واعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أكثر من 135 شخصا في إطار قضية اقتحام الكابيتول، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص.