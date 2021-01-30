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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الإسماعيلى يتعاقد مع 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية

السبت 30/يناير/2021 - 02:37 ص
ابراهيم عثمان
ابراهيم عثمان
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نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة ابراهيم عثمان، المشرف العام على قطاع الكرة بشكل رسمى حتى الآن، فى التعاقد مع خمسة لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي، لدعم صفوف الفريق.

جاء التعاقد مع اللاعبين بعد توصية من اللجنة الفنية برئاسة الكابتن علي أبو جريشة، والتي أوضحت بأن هؤلاء اللاعبين سيحققون الإضافة الفنية، هذا علاوة عن دعم بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق.

وتعاقد الدراويش مع حسين السيد ظهير أيسر نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسبق للاعب تمثيل أندية الأهلي والصفاقسى والاتفاق السعودي السابق، ويتمتع بخبرات عديدة تؤهله للتألق ضمن صفوف الدراويش.

كما نجح الإسماعيلي في التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وكذلك اللاعب محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما نجح الفريق في ضم كل من عبدالله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود حتى نهاية الموسم، وأحمد العش المدافع المنتقل حديثًا للنادي الأهلي ومنه إلى صفوف الدراويش على سبيل الإعارة، ونال اللاعب العديد من الإشادات من لجنة التعاقدات الحالية، بجانب بعض المتابعين للاعب منذ فترة.

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