المغرب يسجل 851 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 756 ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 469990.وأكدت الوزارة تسجيل 22 وفاة جديدة ارتفاعا من 17 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8246.وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس إشارة البدء بحملة التطعيم ضد "كوفيد-19"، عقب تلقي المملكة الأسبوع الماضي دفعتين من لقاح "أسترازينيكا" المصنع في الهند ولقاح "سينوفارم" الصيني.وقالت الحكومة المغربية إن "الدفعتين كافيتين لانطلاق عملية التطعيم في البلاد".ويستهدف المغرب تطعيم نحو 80% من السكان، بعد أن طلب 65 مليون جرعة من اللقاح.