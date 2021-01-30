ألمانيا.. مسنة تقع ضحية حيلة «المكالمة الصادمة» وتخسر 300 ألف يورو

أفادت الشرطة الألمانية بأن مجموعة من المحتالين تمكنوا من خداع مسنة في ألمانيا والحصول منها على 300 ألف يورو.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال متحدث باسم الشرطة في مدينة روستوك بولاية ميكلنبورج-فوربومرن، إن المرأة البالغة 86 عامًا كانت ضحية لما يسمى بـ«حيلة المكالمة الصادمة».وبحسب البيانات، اتصل شخص بالمرأة أول أمس الأربعاء متظاهرًا بأنه ابنها، وأخبرها أنه تسبب في حادث خطير، وهو بحاجة ماسة إلى المال لتسوية الأضرار، موضحًا لها أنه لن يستطيع القدوم بنفسه لأخذ الأموال، وأنه سيرسل صديقًا محاميًا إليها لاستلام الأموال منها.وذكرت الشرطة، أن هذا الرجل جاء إلى المرأة في منزلها وأخذ الأموال، فيما لم تكتشف المرأة عملية الاحتيال إلا بعد أن اتصلت بابنها الحقيقي لاحقًا.