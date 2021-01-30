الأمم المتحدة تدين إعدام إيران 28 سجينا من الأقليات

دان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعدام إيران 28 مدانا بينهم عدد من المسجونين من أقليات البلاد، داعيا طهران لوقف إعدام محكوم من أصل بلوشي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أعلن مكتب حقوق الإنسان: "ندين بشدة إعدام 28 شخصا على الأقل منذ منتصف ديسمبر الماضي، وبينهم أشخاص من الأقليات".وأضاف المكتب: "نحث السلطات على وقف تنفيذ عملية الإعدام الوشيكة بحق جاويد دهقان، وإعادة النظر في قضيته وقضايا الإعدام الأخرى بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان".من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن دهقان حكم عليه بالإعدام بعد إدانته في محاكمة وصفتها المنظمة بـ"غير العادلة"، بتهمة الانتماء لجماعة مسلحة والمشاركة في كمين أسفر عن مقتل اثنين من رجال الحرس الثوري الإيراني.يذكر أن إيران قد واجهت انتقادات من قبل الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان بسبب تنفيذها أحكام الإعدام.وحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تنفذ ثاني أكبر نسبة من أحكام الإعدام في العالم بعد الصين.