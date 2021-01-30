تفاصيل حفل «منيب باند» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدمت الفرقة النوبية "منيب باند" حفلًا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية (سيد درويش) وفق إجراءات احترازية تتبعها الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل ألحان الموسيقار الراحل أحمد منيب التي تغنى بها الفنانون: محمد منير وعلاء عبدالخالق وحميد الشاعري وهشام عباس، منها "صدقني يا صاحبي، يا وعدي على الأيام، في عينيكي، الليلة يا سمرا، أم العيال العشرية، إسكندرية، الدنيا برد، هون ياليل، شجر الليمون، دايرة الرحلة، تعالى نلضم أسامينا، مشتاقين، يا ليلة عودي تاني، طلب القهوة".وشارك في الحفل نجوم الفرقة خالد منيب، وعبدالله عادل، وبدر مصطفى، وحسام فتحي.يذكر أن الفرقة الغنائية "منيب باند " تأسست عام ٢٠١٠ في الذكرى ٢٠ لرحيل الفنان أحمد منيب، بهدف تقديم أعماله الموسيقية التي تغني بها كبار النجوم خلال فترة الثمانينات والتسعينات، إلى جانب توزيع موسيقي حديث وتجارب جديدة في الغناء النوبي، وشاركت الفرقة في العديد من البرامج والحفلات الفنية والمهرجانات ولاقت إعجاب الجمهور والنقاد.