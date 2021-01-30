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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد ومكان جنازة المخرج فهمى الخولى

السبت 30/يناير/2021 - 12:59 ص
المخرج فهمى الخولى
المخرج فهمى الخولى
أ ش أ
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تُقام إجراءات جنازة ودفن المخرج المسرحي فهمي الخولي، اليوم السبت، من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكان المخرج فهمي الخولي قد رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

ويعد المخرج فهمي الخولي من أهم مخرجي المسرح المصري الذي قدم الكثير من الأعمال الناجحة التي حققت إقبالا جماهيريا وتلقت إشادات نقدية.

وقد أخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص، وتولى من قبل إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ومؤخرا.

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