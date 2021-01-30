صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة

حول رواية "بيت القبطية" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للمستشار أشرف العشماوي٬ قالت الكاتبة صفاء عبد المنعم: بيت القبطية كتبت من وجهة نظر وكيل نيابة شاب يعمل فى قرية الطايعة، التي ستسمى قرية (السلام) بعد حريق هائل شب في القرية راح ضحيته بعض الأهالي (الأقباط) وبعض المسلمين.بطل الرواية هو نادر الذي يحقق في القضايا مع الأهالي، وخاصة زراعة البصل فهي من أكثر الجرائم انتشارًا هناك، بالإضافة إلي جرائم القتل وحرق الزرع والفتنة الطائفية التي تمثل عمودًا هامًا في بنية النص، وجميع الجرائم تقيد ضد مجهول، الذي سنكتشف على مر الأحداث بعد ذلك أن اسمه خليفة ويقتل على يد الشرطة.تابعت عبد المنعم في منشور لها عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك: الرواية تتخذ تكنيك الحكى مرة من وجهة نظر نادر وكيل النيابة، ومرة على لسان هدى حبيب البطلة الموازية، والتي كان بيتها يسمى بيت القبطية ويقصده المسلم والمسيحى للتبرك بعد ظهور علامات ودلالات على بركتها. هدى حبيب الهاربة من زوجها المسلم بعد مشاجرة بينهما وتظن أنه قتل بسبب ضربها له بالمكواة، وتهرب وتطارد حتى تصل إلى قرية الطايعة ليلا، وتستجير برمسيس الذى يأويها، ويصعد بها بعد ذلك إلى الكنيسة لتعمل هناك، ثم تتزوج بعد ذلك من رزق، الذى تكتشف أنه يختلف تماما عن زوجها خضر الذى ظنت أنه مات وهى أصبحت أرملة ومن حقها أن تتزوج بعده، وعن طريق الحكى نعرف أن زوجها الأول مسلم، أما رزق فهو مسيحى مثلها، وكانت ترفض دائما الإنجاب من زوجها الأول لسوء المعاملة، ولكن رزق المختلف تماما عنه يتمنى أن تنجب له طفلا.تتطور الأحداث على مدار الرواية ويكتشف أمر القبطية وحكايتها بعد ظهور هلال أخو زوجها الأول فى القرية، وتحاول الهرب منه أكثر من مرة. ولكن زوجها لسوء الحظ يأتى إلي الطايعة كى يتسلم جثة أخيه الذى راح ضحية الحريق وهو عند شريكه القبطى. ويتعرف على هدى وهى جالسة أمام المحكمة بجوار زوجة صمويل وهم فى إنتظار تسلم جثته للدفن. ويصرخ على إثر إكتشافه لها ويقبض عليها، وتحاكم ويكون وكيل النيابة المحقق معها هو نادر بيه، وبشكل ما يتعاطف معها، ويحكم عليها القاضى بالسجن لمدة عام وعرامة 200 جنيه.ويصادف أنها تكون حاملا من رزق المريض ولكن الحكم كان عودتها للزوج الأول ويدعى أن هذا الحمل من صلبه، وتعود تختبئ فى إستراحة وكيل النيابة عند رمسيس. وتحاول هدى الانتحار بعد رفض الأقباط والكنيسة لها، وقد تم هدم البيت الذى كانت تعيش فيه مع رزق زوجها القبطى. وفى ليلة تشعر بالمخاض ويأخذها رمسيس إلى المستشفى وتتوفى بعد إنجاب ولدين (تامر وكامل) اسمتهما على اسم وكيل النيابة ورئيس النيابة. وعند الدفن ترفض الكنيسة دفنها وتدفن على مضض من شيخ الجامع رجب فى مقابر الصدقة. وينقل نادر إلى محافظة أسوان وهو فى طريقه قبل الرحيل يمر علي المقابر لزيارة الغفير الذى أخذ منه الثأر ويقتل بعد معركة شرسة فى الاستراحة.من المحزن أن البندقية التى مع الغفير كانت بدون طلقات الرصاص، والمسدس الذى كان مع وكيل النيابة بدون طلقات أيضا، رغم الأحداث الدامية والمرعبة التى مرت عليهما.واختتمت عبد المنعم مؤكدة: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة تدل على القدرة والتحكم الهائل في السرد.الكتابة من المنطقة المأزومة نفسيا وتاريخيا وطائفيا. اللغة هى الإشارات والدلالات التى تخدم على سرد الأحداث وتطورها صعودا وهبوطا. والحوار يشى بالمكنون النفسى داخل الشخصيات.معالم الشخصيات واضحة ومكتوبة بعناية بالغة حتى الخفى منها يكتشف من خلال حديث النفس على لسان نادر وهدى قطبى الرواية.الشخصيات مرسومة بحكمة مثل شخصية رمسيس ورئيس النيابة وضابط أمن الدولة. الغموض في العمل كان هدف لخدمة الرواية الذى يتفكك رويدا رويدا على مدار الأحداث.