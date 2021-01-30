سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 30-1-2021

يقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره، اليوم السبت 30-1-2021، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المصرية العاملة.





علي المستوي المحلي، حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر التداول اليوم السبت 48 جنيه للشراء، و53 جنيه للبيع.





علي المستوي العالمي، وعلي صعيد أسعار العملة الكويتية عالميًا خاصة مقابل الدولار الأمريكي فبلغت حظها من التراجع، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

شهد سعر الدينار الكويتي، اليوم، استقرارًا كبيرًا أمام نظيرة الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.





وحقق الدينار الكويتي داخل فروع مصر بنك مصر استقرارًا كبيرًا في سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.





وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، 48.62 جنيهًا للشراء، و51.56 جنيهًا للبيع.





كما حافظت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي علي استقرارها أمام الجنيه المصري داخل فروع المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.





وجاءت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوي 19.48 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية إلى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.





جدير بالذكر، أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت، ويصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله.

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