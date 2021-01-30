تحت الطبع.. «بحث فى فكر إدوارد سعيد» للكاتب أحمد راسم

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب جديد بعنوان "الاستشراق بين سطوة المؤسسة وسلطة المعرفة.. بحث في فكر إدوارد سعيد"، تأليف أحمد راسم خولي٬ وقدم للكتاب الباحث الناقد د. إدريس الخضراوي.ومما جاء في مقدمة الكتاب: "لِنَقُلْ إنّ هذا التمشّي المنهجي الدقيق هو الذي سَاعدَ الباحثَ على أن يَتناولَ مَوضوعَ الاستشراق عند صاحب "الأسلوب المتأخرّ"، ليس فقط اعتمادًا على استقراء المفاهيم الأساسية التي تَمكّنَ سعيد من سبكها، وإنّما أيضا بِناءً على التفكير في الاستشراق من خلال السّياقات التاريخية التي أسهمت في تبلوره، وفي تطوره إلى أن اتخذ سماته الخاصّة المميزة باعتباره ميدانا بحثيا، وهو ما أتاحَ للباحث أن يرى في مرآة السّيرورة المميزة لأشكالِ المعرفةِ التي تمّ إنتاجها عن الشّرق، المحطاتِ الأساسيةَ في تَطَوّرِ الإمبراطورية الغربية".ورغم أنّ أحمد راسم خولي يُشدّدُ على أن قراءته للاستشراق لا تَطمحُ إلى أن تتبوأ مكانا ما بين القراءات المنجزة حول إدوارد سعيد، فإنّ كتابه هذا، الذي يكشفُ للقارئ عن ناقدٍ فلسطيني جادّ متمرّسٍ بأدواتِ تحليلِ الخطابِ، يُمثّلُ خطوة مهمّة ذات فائدة في حقل الدّراسات العربية التي يتعيّن عمل إدوارد سعيد بوصفه موضوعًا لها، خاصّة إذا علمنا أن الفكر الإدواردي المؤسّس على الوعي بفرادة الأعمال الأدبية والثقافية، وبسيرورة تكونها، يبقى عصيا على أيّ قراءة تدّعي استنفاده أو الإحاطة الشاملة به، وهو ما يُبرّرُ، بالضرورة، حاجة هذا الفكر المتحرّك إلى مزيدِ القراءةِ والتأويلِ.