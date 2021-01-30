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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فرح الرقص» ورشة تعبير حركى بجزويت الإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 12:29 ص
جزويت الإسكندرية
جزويت الإسكندرية
نضال ممدوح
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تنطلق في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء الموافق 2 فبراير٬ فعاليات ورشة تعبير حركي مع الفنان الألماني بيتر أرلنفاين٬ تحت عنوان «فرح الرقص»، والتي ينظمها مركز الجزويت بالإسكندرية٬ وتستمر لمدة شهرين.

تعتمد هذه الورشة على تطوير مبادئ أساسية في الحركة الجسدية من خلال توعية للمساحة، والايقاع، ورقصات فردية وجماعية، وسيكون في الورشة موسيقى من ثقافات مختلفة من العالم، والتي ستصاحب الحركة.

يشار إلى أن مركز الجزويت بالإسكندرية مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسس عام 1953، داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية بشرق الإسكندرية، ويعتبر منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

وتقام فعاليات الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين المتدربين، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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