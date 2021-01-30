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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المسمارى: المليشيات تحاول عرقلة التسوية فى ليبيا

السبت 30/يناير/2021 - 12:38 ص
أحمد المسماري
أحمد المسماري
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قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية مستمرة في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وأنهم خارج أي تسوية للأزمة.

ونقل موقع "ليبيا 24" عن المسماري، في بيان، أن الجيش الليبي رصد وبناء على معلومات موثوقة أن المليشيات التي يرأسها المدعو "البقرة" وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس بحي جنزور وإلصاق التهمة للجيش باستخدام شعاراته وصور لبعض رموز الجيش من الضباط.

ودعا المسماري كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة، مؤكدا أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم تقع على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد.

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