غدًا.. افتتاح معرض يقاوم الخبيث بالفن للفنان مصطفى الصباغ

يُفتتح في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ بقاعة آدم حنين التابعة لمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية معرض الفنان مصطفي الصباغ٬ والذي يقام تحت عنوان "يُقاوم الخبيث بالفن" ويستمر المعرض حتي الخامس من شهر فبراير المقبل.هذا ويفتتح المعرض الدكتور السيد قنديل عميد كلية فنون جميلة.ومصطفي الصباغ فنان تشكيليى ومهندس ديكور متميز، قبل عام ونصف أصيب بورم سرطاني في المخ٬ لكن المرض لم يمنعه من مزاولة الفن٬ بل كان دافع أكبر له لمقاومة المرض الخبيث٬ وهو ما جعله يضعه عنوان لمعرضه:"يقاوم الخبيث بالفن".يضم المعرض المراحل الفنية المتعددة التي مر بها الفنان وهي: أعماله في فترة دراسته بكلية فنون جميلة، أعماله في فترة عمله وأخيرًا أعماله خلال تحديه للمرض الخبيث في 2020.هذا ويُقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.