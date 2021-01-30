الليلة.. جمال ربيع بضيافة مبادرة كل يوم شاعر
السبت 30/يناير/2021 - 12:12 ص
نضال ممدوحطباعة
يحل الشاعر جمال ربيع٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "ربيع" قصائد شعرية بعنوان:"وشم علي صدر قصيدة - إرتقاء".
ومن أشعار جمال ربيع نقرأ:
قالت كما تلهو الطيورُ أراكَ في قلبي تطيرْ
ففتحت لي درب الهوى وعلى أناشيدي تسيرْ
ياساكنا عمري تمهلْ ……. نبض قلبي يستجيرْ
رِفقًا ففي عينيكَ حُسنًا يجعلُ الأعمى بصيرْ
حتى الليالي واقفاتٌ لمْ تعُدْ تبغي المَسيرْ
وكَنَستُ من روحي الترابَ فرشت أيامي سريرْ
نمْ ياصغيري هانئا إني بنوركَ أستنيرْ
إني توضأتُ ابتسامكَ بوحُ قلبكَ والعبيرْ
فاخلع نِعالكَ إننا في عِشقِنا حقا نسيرْ
ومن أشعار جمال ربيع نقرأ:
قالت كما تلهو الطيورُ أراكَ في قلبي تطيرْ
ففتحت لي درب الهوى وعلى أناشيدي تسيرْ
ياساكنا عمري تمهلْ ……. نبض قلبي يستجيرْ
رِفقًا ففي عينيكَ حُسنًا يجعلُ الأعمى بصيرْ
حتى الليالي واقفاتٌ لمْ تعُدْ تبغي المَسيرْ
وكَنَستُ من روحي الترابَ فرشت أيامي سريرْ
نمْ ياصغيري هانئا إني بنوركَ أستنيرْ
إني توضأتُ ابتسامكَ بوحُ قلبكَ والعبيرْ
فاخلع نِعالكَ إننا في عِشقِنا حقا نسيرْ