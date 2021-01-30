الليلة.. جمال ربيع بضيافة مبادرة كل يوم شاعر

يحل الشاعر جمال ربيع٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "ربيع" قصائد شعرية بعنوان:"وشم علي صدر قصيدة - إرتقاء".ومن أشعار جمال ربيع نقرأ:قالت كما تلهو الطيورُ أراكَ في قلبي تطيرْففتحت لي درب الهوى وعلى أناشيدي تسيرْياساكنا عمري تمهلْ ……. نبض قلبي يستجيرْرِفقًا ففي عينيكَ حُسنًا يجعلُ الأعمى بصيرْحتى الليالي واقفاتٌ لمْ تعُدْ تبغي المَسيرْوكَنَستُ من روحي الترابَ فرشت أيامي سريرْنمْ ياصغيري هانئا إني بنوركَ أستنيرْإني توضأتُ ابتسامكَ بوحُ قلبكَ والعبيرْفاخلع نِعالكَ إننا في عِشقِنا حقا نسيرْ