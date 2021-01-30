«مصر للطيران» تنقل 6478 راكبا عبر 67 رحلة دولية وداخلية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، ٦٧ رحلة جوية بمعدل ٤٦ رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، أمستردام، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، جدة، الخرطوم، عمّان، القصيم، الشارقة، أديس أبابا، أربيل.بالإضافة الى 19 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ورحلتين شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٦٤٧٨راكبًا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.