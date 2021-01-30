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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائى مونديال اليد للمرة الثانية على التوالى

السبت 30/يناير/2021 - 12:16 ص
منتخب الدنمارك
منتخب الدنمارك
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تأهل منتخب الدنمارك لنهائي بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية علي التوالي بعد فوزه علي نظيره الإسباني بنتيجة 35-33 في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة التي تنظمها مصر حاليا.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب الدنمارك على منتخب إسبانيا بنتيجة 18-16، واستمر التفوق الدنماركي طوال الشوط الثاني.

ووصلت المباراة إلى ذروتها مع منتصف الشوط الثاني، وقلص المنتخب الإسباني النتيجة لفارق هدف، واستمرت المحاولات من الماتادور الإسباني لتعويض الفارق ولكن السيطرة الدنماركية منعت إسبانيا من إدراك التعادل أو الفوز.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب رقم 21 هنريك چينسين من الدنمارك، وحصل اللاعب مايكل هادسن على جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي أحرز فيها 12 هدفًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي تصل فيها الدنمارك إلى نهائي بطولة العالم لليد، وذلك بعد حصلت علي البطولة في نسختها الماضية أمام النرويج 31-22، في نسختها السادسة والعشرون التي استضافتها الدنمارك وألمانيا وأقيمت في 2019.

وسيلتقي المنتخب الدنماركي حامل اللقب مع نظيره السويدي في المباراة النهائية غدًا الأحد، كما سيلتقي المنتخب الإسباني بطل أوروبا مع منتخب فرنسا في نفس اليوم على المركزين الثالث والرابع.

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