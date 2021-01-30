روسيا تستدعى ممثلى منصات التواصل الاجتماعى لعدم حذفهم دعوات التظاهر

استدعت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا (روس كوم نادزور)، ممثلي منصات التواصل الاجتماعي (تيك توك، وفيسبوك، وتلجرام، وفكونتاكتي)؛ لتوضيح مسؤوليتهم إزاء عدم حذف دعوات المشاركة في التظاهرات التي شهدتها روسيا هذا الأسبوع، والتي تعتبرها موسكو غير قانونية بسبب عدم تصريح السلطات بها.وذكرت الهيئة- في بيان: "وجهت هيئة رقابة الاتصالات رسائل تطالب ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي القدوم لتلقي توضيحات بشأن مسؤولية هذه الشبكات إزاء عدم حذف دعوات المشاركة الجماعية في الأنشطة غير القانونية".وشهدت روسيا، السبت الماضي، أعمال احتجاجية غير مصرح بها في العاصمة موسكو وعدد من المدن، بعد دعوة أنصار المعارض البارز أليكسي نافالني المواطنين للخروج في مظاهرات احتجاجا على اعتقاله.ويخطط المحتجون لتنظيم فعاليات مماثلة، يوم الأحد المقبل، رغم تحذيرات وزارة الداخلية والنيابة العامة للمنظمين والمتظاهرين من المسؤولية جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها.