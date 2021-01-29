بالصور التذكارية.. 10 فتيات فى أسوان يطلقن مبادرة «البسوا واسع»

بعد رؤيتهم لفكرة المبادرة وأعجابهم بها أردوا تطبيقها داخل مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، لينشروا فكرة ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة في أرجاء المحافظة، وبارتدائهم الزي الواسع والتقاطهم مجموعة من الصور التذكارية وعرضها على موقع التواصل الاجتماعي '«فيس بوك'» بدؤا مبادرتهم لدعم الفتيات لارتداء هذه الملابس.وتداول العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك'» الصور التذكارية التي التقطها فتيات إدفو، لنشر فكرة مبادرة «البسوا واسع»، مما نال أعجاب واستحسان جميع رواده الموقع، لدعم هذه الفكرة وتطبيقها أيضًا.ومن ناحيتها، قالت سمر أحمد، خريجة كلية تربية رياضية، أحد مؤسسات مبادرة «البسوا واسع» بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، تراوح عدد الفتيات المشاركات بهذه المبادرة 10 فتيات، تربطهن علاقة صداقة ودراسة، أعمارهن مختلفة، وأنهن يقيمن بعدد من القرى بمركز أدفو وليس قرية واحدة، موضحة أن آهالي الفتيات بعد معرفتهم بتكوين فريق المبادرة نالت أعجابتهم الفكرة بشكل كبير، مما حفز الفتيات للاتفاق على تحديد موعد مناسب لالتقاط الصور التذكارية، ليتم البدء فى نشر الفكرة، وتشجيع الفتيات على ارتداء الملابس الفضفاضة «الواسعة».وأضافت لـ«الدستور»، أن الفكرة جاءت من خلال المبادرات التي تم تدشينها في محافظتي '«قنا، وبني سويف'»، لذلك أراد الفتايات أن تكون لهن بصمة أيضًا لنشر هذه الفكرة وأطلاق مبادرة «البسوا واسع»، من مركز إدفو، لتنتشر منه إلى باقي مراكز المحافظة.وأشارت إلى أن المبادرة بدأت بعقد عدة اجتماعات منذ 26 يناير الجاري، وأن الهدف منها توعية الفتيات لتحسين من أزياءهن وارتداء الملابس الواسعة، لافتة إلى أنه تم تأسيس مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر»، حتى يتمكن من التواصل مع بعضهن من خلالها، موضحة أنه من خلال المجموعة تم تحديد نوعًا معينًا من الملابس الواسعه لارتداها وألتقاط الصور التذكارية بها.وذكرت أنه تم تأسيس صفحة على «فيس بوك»، بهدف نشر الفكرة وتوعية الفتيات بارتداء الملابس الواسعة، وأهمية ذلك اتباعًا لتعاليم الدين الإسلامي، والابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة؟يذكر أن من أسس المبادرة: «سمر أحمد خريجة من كلية تربية رياضية، آمال في أولى معهد فني صحي، وإسراء وزهرة في الصف الثالث الثانوي، وآلاء كلية شريعة وقانون، وشروق صابر طالبة في ثانية ثانوي تمريض، ورحمة أحمد في الصف الثاني الثانوية، ومريم عادل بنفس الصف».