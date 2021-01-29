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فن

كبار المسرحيين ينعون المخرج الكبير فهمي الخولي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:32 م
فهمي الخولي
فهمي الخولي
حسين الجندي
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نعى عدد كبير من الفنانين المخرج والفنان الكبير فهمي الخولي الذي وافته المنية مساء اليوم، عبر صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الفنان والمخرج ياسر صادق: «رحل عن دنيانا المخرج الكبير فهمي الخولي وداعا يا أستاذي.. وداعا يامعلمي وصديقي وداعا ياكبير المخرجين وداعا ياصاحب التاريخ المسرحي الكبير أسأل الله العلي القدير أن يتغمدك برحمته ويسكنك الفردوس الأعلى».

وقال المخرج مازن الغرباوي: «خبر موجع وصادم رحيل الأستاذ الكبير والأب فهمي الخولي البقاء لله، مصر تفقد رمزًا من رموزها الفنية الكبيرة».

بينما قال الفنان جمال عبدالناصر: «سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء.. وكتب على مخلوقاته الموت والفناء.. ولم يشركه أحد فى خلده حتى الملائكة والأنبياء».

وأضاف: «استاذى وصاحب الفضل علي في تقديمي بعد تخرجى فى أول بطولة مسرحية لى وهى مسرحية سالومى.. الصديق العزيز والأخ الكبير والمخرج الرائع الأستاذ فهمى الخولى اللهم تغمده بالرحمة والمغفرة والإحسان إنا لله وإنا إليه راجعون.. ننسألكم الدعاء الفاتحة».

ونعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج الكبير قائلة: «تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير فهمي الخولي الذى قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع بمصر والوطن العربى، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان».

ويعد فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح ما يفوق ١٠٠ عرضا مع ألمع نجوم المسرح منهم عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، وكانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح سواء «الدولة» أو في القطاع الخاص، منهم الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي، وكانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض «باب الفتوح»، بالاضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات «الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق»، وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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