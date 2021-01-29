البيت الفني للمسرح ينعى المخرج فهمي الخولي

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير فهمي الخولي الذي وافته المنية منذ قليل.ويعد فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح ما يفوق ١٠٠ عرضا مع ألمع نجوم المسرح منهم عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، وكانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح سواء «الدولة» أو في القطاع الخاص، منهم الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي، وكانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض «باب الفتوح»، بالاضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات «الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق»، وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.