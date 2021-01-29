مونديال اليد.. الدنمارك إلى النهائى للمرة الثانية على التوالى

تنافس الدنمارك للمرة الثانية علي التوالي، في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، وذلك بعد تغلبها على الماتادور الإسباني، بنتيجة 35-33، في نصف نهائي بطولة العالم لليد «مصر 2021».وانتهى الشوط الأول، بتفوق منتخب الدنمارك، على منتخب إسبانيا، بنتيجة 18-16، واستمر التفوق الدنماركي طوال الشوط الثاني، ووصلت المباراة إلى ذروتها مع منتصف الشوط الثاني، ويقلص الإسبان النتيجة لفارق هدف وحيد، واستمرت المحاولات من الماتادور الإسباني لتعويض الفارق، ولكن السيطرة الدنماركية منعت إسبانيا من إدراك التعادل أو الفوز.